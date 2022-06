24 Ore Le Mans, Toyota detta il ritmo dopo 6 ore, Corvette senza rivali in GTE (Di sabato 11 giugno 2022) Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 sono al comando della 90ma edizione della 24 Ore Le Mans, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Toyota detta il passo senza rivali, una situazione simile a quanto sta accadendo in GTE PRO con Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg (Corvette Racing #63). JOTA Sport #38 guida la LMP2, mentre Porsche svetta in GTE-Am con WeatherTech Racing #79. I giapponesi comandano come da copione a Le Mans dopo una prima parte di corsa che ha visto i problemi da parte di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36), terzi al via. Difficoltà anche per Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux (Glickenhaus #709), attualmente quarti alle spalle di Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 sono al comando della 90ma edizione della 24 Ore Le, terzo atto del FIA World Endurance Championship.il passo, una situazione simile a quanto sta accadendo in GTE PRO con Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg (Racing #63). JOTA Sport #38 guida la LMP2, mentre Porsche svetta in GTE-Am con WeatherTech Racing #79. I giapponesi comandano come da copione a Leuna prima parte di corsa che ha visto i problemi da parte di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36), terzi al via. Difficoltà anche per Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux (Glickenhaus #709), attualmente quarti alle spalle di Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani ...

