Presidenza Regione | assist di Calenda a Letizia Moratti | Sorte applaude | Carretta no

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Fa discutere la proposta di Carloper ladellaLombardia. Il leader di Azione al salone del Mobile di Milano ha espresso il suo particolare apprezzamento per, vicepresidente della giunta Fontana. Parlando delle regionali lombarde del 2023, infatti, ha affermato che “ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso”. Per esempio “sarebbe un’ottima candidata a fare il presidente della. Lo farebbe molto bene”. Ad ogni modo “noi abbiamo fatto un nome che per noi è molto valido – ha aggiunto– ossia Carlo Cottarelli. Se si deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra – ha concluso – noi rifletteremo su una candidatura ...