Ciclismo femminile, Women’s Tour 2022: Elisa Longo Borghini doma la Black Mountain ed ora è seconda nella generale (Di venerdì 10 giugno 2022) Elisa Longo Borghini vince la quinta tappa dell’ottava edizione del Women’s Tour di Ciclismo su strada femminile: l’odierna frazione della corsa britannica, partita da Pembrey Country Park, prevedeva l’arrivo sulla Black Mountain per un totale di 106.6 km. L’azzurra della Trek-Segafredo, con una perfetta azione all’interno degli ultimi 150 metri, è andata a precedere la polacca Katarzyna Niewadoma (Canyon//SRAM Racing), battuta di una lunghezza, e l’australiana Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), poco più distante, ma tutte accreditate con lo stesso crono. Proprio l’oceanica continua a vestire la maglia di leader della classifica generale, con Elisa ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022)vince la quinta tappa dell’ottava edizione deldisu strada: l’odierna frazione della corsa britannica, partita da Pembrey Country Park, prevedeva l’arrivo sullaper un totale di 106.6 km. L’azzurra della Trek-Segafredo, con una perfetta azione all’interno degli ultimi 150 metri, è andata a precedere la polacca Katarzyna Niewa(Canyon//SRAM Racing), battuta di una lunghezza, e l’australiana Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), poco più distante, ma tutte accreditate con lo stesso crono. Proprio l’oceanica continua a vestire la maglia di leader della classifica, con...

