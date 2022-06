Ultime Notizie – Will torna con ‘Chi sono veramente’. La politica? “Annoia noi giovani” (Di giovedì 9 giugno 2022) Will ha 21 anni, voleva fare il calciatore ma poi ha scoperto una vocazione fatta di note. E dopo aver partecipato a X Factor nel 2020 si è rivelato una specie di calamita inanellando oltre 30 milioni di stream su Spotify e 14 milioni su Youtube, oltre a un disco di platino. Ora è il tempo del primo Ep, ‘Chi sono veramente’ (etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Un inno all’autenticità: “Le sfumature d’animo che hanno accompagnano la stesura dei testi di questo ep sono molteplici – racconta all’Adnkronos – In generale mi sono liberato da mille fardelli e inutili paure, non bisogna avere paura di mostrare le proprie emozioni e i propri sentimenti. Lasciarsi andare aiuta e la musica credo sia la migliore terapia per questo. L’importante è sempre rimanere sé ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)ha 21 anni, voleva fare il calciatore ma poi ha scoperto una vocazione fatta di note. E dopo aver partecipato a X Factor nel 2020 si è rivelato una specie di calamita inanellando oltre 30 milioni di stream su Spotify e 14 milioni su Youtube, oltre a un disco di platino. Ora è il tempo del primo Ep,(etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Un inno all’autenticità: “Le sfumature d’animo che hanno accompagnano la stesura dei testi di questo epmolteplici – racconta all’Adnkronos – In generale miliberato da mille fardelli e inutili paure, non bisogna avere paura di mostrare le proprie emozioni e i propri sentimenti. Lasciarsi andare aiuta e la musica credo sia la migliore terapia per questo. L’importante è sempre rimanere sé ...

