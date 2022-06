Leicester | Tielemans apre all'addio | 'C'è un progetto che può cambiare tutto'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo le ultime voci di mercato intorno a Youri, è lo stesso centrocampista delad aprire all': "Non...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Tielemans avverte il Leicester: «Non posso escludere un trasferimento» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Tielemans avverte il Leicester: «Non posso escludere un trasferimento» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Tielemans avverte il Leicester: «Non posso escludere un trasferimento» - - TUTTOJUVE_COM : Tielemans: 'Futuro? Sto bene al Leicester, ma non posso escludere un trasferimento' - junews24com : Tielemans verso la permanenza in Premier: contatti con la big inglese -

Commenta per primo Dopo le ultime voci di mercato intorno a Youri, è lo stesso centrocampista delad aprire all'addio: 'Non è da escludere un trasferimento, anche se qui sto molto bene. Ascolterò ed esaminerò altre opportunità, farò la scelta ...Ci potrebbe essere, invece, un ritorno di fiamma per Xhaka , visto che l' Arsenal sarebbe vicino all'acquisto didel. In difesa, oltre a Celik , il club capitolino avrebbe gli ...Il regista dell’Arsenal, prima richiesta la scorsa estate, è di nuovo con un piede fuori dall’Arsenal, che sta prendendo Tielemans dal Leicester e monitora Bissouma del Brighton, anche lui ...I bianconeri avrebbero messo sotto osservazione i profili di Gundogan e Tielemans, per l'attacco idee Berardi e Arnautovic ...