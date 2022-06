Esami di maturità, il video dell'esperta per affrontare le prove: dai crediti al colloquio orale (Di giovedì 9 giugno 2022) Posegue la campagna social del ministero dell’Istruzione per accompagnare studentesse e studenti verso l’ Esame di Stato 2022 . Sui canali del MI è stato pubblicato un video con i consigli della Coordinatrice... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 giugno 2022) Posegue la campagna social del ministero’Istruzione per accompagnare studentesse e studenti verso l’ Esame di Stato 2022 . Sui canali del MI è stato pubblicato uncon i consiglia Coordinatrice...

Advertising

Agenzia_Ansa : La mascherina resta obbligatoria solo per gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità dal 22 giugno e… - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - Laura_Blixen : RT @charliecarla: Ansa: 'La mascherina resta obbligatoria solo per gli studenti impegnati negli esami di maturità e per quelli di terza med… - XNoi2022 : @borghi_claudio Intanto le mascherine a scuola per gli esami di maturità restano... forse @borghi_claudio era più importante questo ? - MattiaMabe : RT @roxsasso: Alla fine il ministro Speranza ha ceduto alle pressioni di Salvini e della Lega. Via le #mascherine ai seggi elettorali il 12… -