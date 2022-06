Basket, Finali Scudetto 2022: l’Olimpia Milano prova un nuovo colpo esterno, Virtus Bologna obbligata a rispondere (Di giovedì 9 giugno 2022) Domani sera va in scena il secondo capitolo delle Finali Scudetto 2022. l’Olimpia Milano ha già ribaltato il fattore campo imponendosi in gara-1 ed obbligando la Virtus Bologna ad una pronta risposta in gara-2. Si gioca ancora in casa della squadra delle V nere, che sono già quasi con le spalle al muro, perchè un eventuale 2-0 costruito in trasferta lancerebbe la squadra di Messina verso il Tricolore. La partita di ieri sera è stata caratterizzata da una grande intensità, ma anche da percentuali al tiro veramente basse. Il punteggio finale di 66-62 ne è la perfetta dimostrazione con le difese che hanno dominato sugli attacchi. Milano è riuscita ad allungare nel terzo quarto, resistendo poi alla furia della rimonta di Bologna, che era ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Domani sera va in scena il secondo capitolo delleha già ribaltato il fattore campo imponendosi in gara-1 ed obbligando laad una pronta risposta in gara-2. Si gioca ancora in casa della squadra delle V nere, che sono già quasi con le spalle al muro, perchè un eventuale 2-0 costruito in trasferta lancerebbe la squadra di Messina verso il Tricolore. La partita di ieri sera è stata caratterizzata da una grande intensità, ma anche da percentuali al tiro veramente basse. Il punteggio finale di 66-62 ne è la perfetta dimostrazione con le difese che hanno dominato sugli attacchi.è riuscita ad allungare nel terzo quarto, resistendo poi alla furia della rimonta di, che era ...

Advertising

giornalemolise : Finali Nazionali U19F, La Molisana #Basket stacca il pass per i quarti come testa di serie -… - AnsaMolise : Basket: finali under19 donne, Magnolia al terzo successo - SantucciFulvio : @Daniele39091477 Un mio conoscente molto acuto sul basket me lo aveva detto prima delle finali a Est: se GS becca M… - Nazione_Pistoia : Wolf Basket: secondi alle finali nazionali - venti4ore : Wolf Basket: secondi alle finali nazionali -