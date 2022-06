Al Museo di Capodimonte la grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la recente inaugurazione (circa 15 giorni fa) della mostra dedicata all’artista di Terzigno (NA) Salvatore Emblema, questa mattina, 9 giugno, si è inaugurata anche la grande mostra monografica su Battistello Caracciolo, presso la Sala Causa del Museo di Capodimonte Il fermento culturale che anima i preziosi spazi del Museo di Capodimonte, non cessa di Leggi su 2anews (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la recente inaugurazione (circa 15 giorni fa) delladedicata all’artista di Terzigno (NA) Salvatore Emblema, questa mattina, 9 giugno, si è inaugurata anche lasu, presso la Sala Causa deldiIl fermento culturale che anima i preziosi spazi deldi, non cessa di

