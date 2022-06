“Affrontare subito il tema dei salari, serve un salto di qualità”: la ricetta di Orlando (Di giovedì 9 giugno 2022) FABRIANO – “Affrontare subito il tema dei salari. Sono preoccupato ma non pessimista. Si apre una fase difficile nella quale ci saranno molte cose destinate a cambiare, ma che dà anche a un territorio come questo nuove opportunità”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando (Pd), a Fabriano per un appuntamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato: crisi day Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” Sul caro-bollette Salvini non può più attendere: “Servono provvedimenti rapidi da parte del governo” Per Di Maio è stato “indecoroso bruciare la Belloni” Brunetta esulta per la rielezione di Mattarella: “Un ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 9 giugno 2022) FABRIANO – “ildei. Sono preoccupato ma non pessimista. Si apre una fase difficile nella quale ci saranno molte cose destinate a cambiare, ma che dà anche a un territorio come questo nuove opportunità”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea(Pd), a Fabriano per un appuntamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato: crisi day Per Brunetta il governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” Sul caro-bollette Salvini non può più attendere: “Servono provvedimenti rapidi da parte del governo” Per Di Maio è stato “indecoroso bruciare la Belloni” Brunetta esulta per la rielezione di Mattarella: “Un ...

Advertising

ForzAZ67 : RT @BolognaSpazio: ?????????? | Quest'estate il #Bologna, subito dopo il ritiro di Pinzolo, andrà in tournée in Olanda per affrontare in due am… - AnsaMarche : Orlando,'affrontare subito tema salari, serve salto qualità'. 'Sto ponendo problema, prendendomi strali vertici Con… - Lopinionista : Orlando: 'Affrontare subito il tema dei salari, serve un salto di qualità' - fisco24_info : Orlando,'affrontare subito tema salari, serve salto qualità': 'Sto ponendo problema, prendendomi strali vertici Con… - pandistelle : Oggi malino. Col fatto che ho dormito poco e male, col fatto che sono brutte giornate, col fatto che non so bene co… -