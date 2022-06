Pnrr, mobilità docenti e ricercatori: pubblicato il bando del Mur (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via il bando per la mobilità dei docenti universitari e dei ricercatori che dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge Recovery per le assunzioni all’università. Il ministero dell’Università e ricerca annuncia che è stato pubblicato – a seguito della registrazione della Corte dei conti – il decreto n. 367 del 29 aprile 2022 del ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, che contiene le modalità attuative in materia di mobilità per le chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Il Mur evidenzia che il decreto dà attuazione, nell’ambito delle disponibilità di bilancio di atenei ed enti e a valere sulle facoltà di assunzione disponibili, a quanto previsto con il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via ilper ladeiuniversitari e deiche dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge Recovery per le assunzioni all’università. Il ministero dell’Università e ricerca annuncia che è stato– a seguito della registrazione della Corte dei conti – il decreto n. 367 del 29 aprile 2022 del ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, che contiene le modalità attuative in materia diper le chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Il Mur evidenzia che il decreto dà attuazione, nell’ambito delle disponibilità di bilancio di atenei ed enti e a valere sulle facoltà di assunzione disponibili, a quanto previsto con il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione ...

Advertising

MarioCappato : @matteosalvinimi Una follia assoluta è ascoltarti! Siamo l unico paese a cercare la via d uscita... Il pnrr punta a… - Chiara_Rossi3 : RT @Michele_Arnese: OOOOOPS Ip, tutte le incredibili capriole elettriche per i fondi del Pnrr Che cosa cela l’accordo fra Atlante e Ip su… - FillerNero : RT @Michele_Arnese: OOOOOPS Ip, tutte le incredibili capriole elettriche per i fondi del Pnrr Che cosa cela l’accordo fra Atlante e Ip su… - Michele_Arnese : OOOOOPS Ip, tutte le incredibili capriole elettriche per i fondi del Pnrr Che cosa cela l’accordo fra Atlante e I… - CislNazionale : RT @cislbasilicata: ?? #HydrogenValley, Cavallo (CISL): “Bene progetto bandiera in #Basilicata, ora sfida è interconnettere polo idrogeno c… -

Turismo culturale digitale, l'Italia è nella top ten europea Per i trasporti nel PNRR c'è "L'atlante della mobilità dolce", il progetto pensato da Amodo, RFI e Gruppo FS Italiane, che ha mappato un territorio virtuale di oltre 100mila kmq, connesso da oltre 3. MUR, pubblicato il decreto per la mobilità di docenti e ricercatori ... Maria Cristina Messa, contenente le modalità attuative in materia di mobilità per le chiamate ...6 novembre 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)... Fondazione Openpolis Per i trasporti nelc'è "L'atlante delladolce", il progetto pensato da Amodo, RFI e Gruppo FS Italiane, che ha mappato un territorio virtuale di oltre 100mila kmq, connesso da oltre 3.... Maria Cristina Messa, contenente le modalità attuative in materia diper le chiamate ...6 novembre 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ()... Gli interventi del Pnrr per la mobilità ciclistica