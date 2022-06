Milan, Gazzetta: “De Ketelaere primo della lista per il mercato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milan, Gazzetta- Come scrive il giornale La Gazzetta per Il Milan ad oggi il mercato è l’unica porta per competere ad alti livelli con tutti. Sbagliare il mercato in questa annata per i rossoneri è davvero l’errore più grande che possano fare. Sbagliare anche una sola pedina significherebbe mettersi in vera discussione senza ombra di dubbio. La dirigenza rossonera con molta calma si sta muovendo per seguire vari possibili colpi di mercato come il Belga De Ketelaere che ad oggi è davvero in pole per il mercato, un giocatore che può davvero mettere in campo la sua duttilità. Spazio nel taglio laterale della prima pagina per il Diavolo con il titolo seguente: “De Ketelaere”. Entra nel vivo la trattativa ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)- Come scrive il giornale Laper Ilad oggi ilè l’unica porta per competere ad alti livelli con tutti. Sbagliare ilin questa annata per i rossoneri è davvero l’errore più grande che possano fare. Sbagliare anche una sola pedina significherebbe mettersi in vera discussione senza ombra di dubbio. La dirigenza rossonera con molta calma si sta muovendo per seguire vari possibili colpi dicome il Belga Deche ad oggi è davvero in pole per il, un giocatore che può davvero mettere in campo la sua duttilità. Spazio nel taglio lateraleprima pagina per il Diavolo con il titolo seguente: “De”. Entra nel vivo la trattativa ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il legame tra #Ibra e il #Milan, il mercato della #Juve e #Nadal esclusivo - Gazzetta_it : La leggenda rossonera in 20 volumi: c’è lo scudetto - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - C'è #DeKetelaere in cima alla lista dei desideri - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers ht… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @Gazzetta_it: '@Inter, #Lukaku si può' - #Calciomercato #Inter #transfers -