Maria De Filippi, grande lutto: "Gli ho voluto bene e gli voglio tutt'ora bene" | Il dolore non se ne va (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 6 giugno 2021 Michele Merlo è morto a causa di una leucemia fulminante a soli 28 anni. Ad un anno dalla morte Maria De Filippi e tutti gli altri cantanti hanno voluto ricordare un amico che non c'è più e che se n'è andato via molto presto. Solo qualche settimana fa aveva lasciato il groppone in gola a tutti i telespettatori l'intervista di Silvia Toffanin al padre di Michele Merlo. Era un uomo visibilmente straziato e distrutto dal dolore, ma soprattutto arrabbiato per aver perso suo figlio. Fonte: Instagram @ .Maria.ioesco. Michele, infatti, avrebbe potuto salvarsi se solo i medici avessero capito, sin da subito, che quel mal di testa lancinante che da giorni stava tormentando Mike Bird non era altro se non il sintomo di una leucemia fulminante. "Michele aveva una probabilità dal ...

