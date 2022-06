La mamma discute con un'altra donna: bimba di 10 anni prende la pistola, spara e la uccide (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una bambina di 10 anni è stata arrestata in Florida per omicidio dopo aver ucciso una donna con cui la mamma stava discutendo . La bambina stava assistendo a una discussione accesa tra sua madre, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una bambina di 10è stata arrestata in Florida per omicidio dopo aver ucciso unacon cui lastavando . La bambina stava assistendo a una discussione accesa tra sua madre, ...

Advertising

Giorgia70400872 : @AdrianaMascia3 Purtroppo assolutamente no! Abbiamo tanti esempi di mamme che sono tali solo perché hanno generato.… - St4tlerWaldorf : Vediamo che succede, ma senza polemiche che rimuovo subito. A fine mese la badante di mammà (fragile trivaxed) và a… - LDeSantis2 : @bottedaorbi_ parola de mamma non se discute - ElisaSoldani1 : @RossellaRome Per fortuna io mi salvo, loro sulle fonti di rumore sono molto aloof, musica e televisione sono gradi… - anthos965icloud : @stocazzzzzo La mamma è sempre la mamma e non si discute ?????????????????????????????????????????????????????????????????????notte notte -