Calcio: Gattuso, 'al Milan devo tutto, andando via ho rinunciato a 5 milioni e mezzo' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Sono molto riconoscente al Milan. Se io sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho sempre amato. Non volevo essere un peso e volevo andare via in punta di piedi". L'ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso torna con queste parole sulla fine della sua esperienza sulla panchina rossonera e sulla rinuncia a molti soldi per consentire il pagamento del suo staff. "La cifra? Cinque milioni e mezzo netti -dice il 44enne calabrese al 'Corriere della Sera'-. Una parte è andata a pagare lo staff che altrimenti, con la mia uscita, sarebbe rimasto a piedi e non era giusto. Ma non mi è pesato più di tanto. Il Milan, da giocatore e da allenatore, mi ha trasformato la vita. Io non posso dimenticare quando, dopo la vittoria nella ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Sono molto riconoscente al. Se io sono quello che sono, loa quella società, a quei colori che ho sempre amato. Non volevo essere un peso e volevo andare via in punta di piedi". L'ex allenatore delGennarotorna con queste parole sulla fine della sua esperienza sulla panchina rossonera e sulla rinuncia a molti soldi per consentire il pagamento del suo staff. "La cifra? Cinquenetti -dice il 44enne calabrese al 'Corriere della Sera'-. Una parte è andata a pagare lo staff che altrimenti, con la mia uscita, sarebbe rimasto a piedi e non era giusto. Ma non mi è pesato più di tanto. Il, da giocatore e da allenatore, mi ha trasformato la vita. Io non posso dimenticare quando, dopo la vittoria nella ...

