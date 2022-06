Cagliari | UFFICIALE | Liverani è il tecnico per la Serie B

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) . Ecco il comunicato del club sardo Fabioè ufficialmente il nuovo allenatore del. Di seguito il comunicato della società rossoblù tramite il proprio sito. «IlCalcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’allenatore Fabioche dal 1° luglio 2022 assumerà la guida tecnica della prima squadra. Nato a Roma, il 29 aprile 1976, ha giocato tra le fila della Primavera rossoblù, prologo di una carriera da calciatore con quasi 400 partite tra i professionisti, di cui 288 inA, comprese le partecipazioni alle coppe europee e le gare in maglia azzurra. Dopo aver iniziato ad allenare nelle giovanili del Genoa, nell’estate 2013 viene promosso in prima squadra. Si trasferisce quindi in Inghilterra al Leyton Orient per poi ritornare nel marzo 2017 in Italia: ...