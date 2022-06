"Ti prendo a schiaffi". Isola dei Famosi, spunta questo fuorionda: lo scontro (non visto) che degenera (Di martedì 7 giugno 2022) All'Isola dei Famosi gli animi si sono surriscaldati tra i naufraghi. Il daytime di Canale 5 ha mostrato un fuorionda della diretta di lunedì 6 giugno in cui Nick Luciani e Nicolas Vaporidis si sono scontrati in maniera piuttosto accesa. La situazione a un certo punto è degenerata, con l'artista dei Cugini di Campagna che è arrivato a minacciare il suo rivale di dargli uno schiaffo. La discussione è poi continuata, con l'attore che ha accusato Luciani di essere un grande permaloso: “Io a te non ho mai detto un ca***. Sei permaloso, guarda come ti stai comportando”. Dopo lo scontro avvenuto durante la diretta, Luciani si è poi sfogato in confessionale, lamentandosi di non poter più tollerare l'atteggiamento di Vaporidis, che ritiene un arrogante: “Non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) All'deigli animi si sono surriscaldati tra i naufraghi. Il daytime di Canale 5 ha mostrato undella diretta di lunedì 6 giugno in cui Nick Luciani e Nicolas Vaporidis si sono scontrati in maniera piuttosto accesa. La situazione a un certo punto èta, con l'artista dei Cugini di Campagna che è arrivato a minacciare il suo rivale di dargli uno schiaffo. La discussione è poi continuata, con l'attore che ha accusato Luciani di essere un grande permaloso: “Io a te non ho mai detto un ca***. Sei permaloso, guarda come ti stai comportando”. Dopo loavvenuto durante la diretta, Luciani si è poi sfogato in confessionale, lamentandosi di non poter più tollerare l'atteggiamento di Vaporidis, che ritiene un arrogante: “Non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto, ...

