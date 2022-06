Cosa ci dice la scoperta di almeno un nuovo ceppo del vaiolo delle scimmie (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo una settimana dall’aver fatto il punto su queste pagine sui dati allora disponibili, è giunto il momento di parlare nuovamente del vaiolo delle scimmie, perché vi sono alcuni fatti nuovi di rilievo. Negli USA, è stato identificato almeno un nuovo ceppo del virus, distinto da quello finora unico identificato in tutto il mondo e diffuso anche in quel paese. L'analisi genetica ha rivelato infatti che mentre la maggior parte dei casi americani sembra essere strettamente correlata all'epidemia in Europa, due pazienti, uno in Florida e uno in Virginia, hanno versioni del virus che appaiono simili a quella isolata da un paziente in Texas l'anno scorso. Sebbene i tre virus divergenti siano chiaramente collegati tra loro e abbiano un antenato comune, differiscono l'uno dall'altro di più ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo una settimana dall’aver fatto il punto su queste pagine sui dati allora disponibili, è giunto il momento di parlare nuovamente del, perché vi sono alcuni fatti nuovi di rilievo. Negli USA, è stato identificatoundel virus, distinto da quello finora unico identificato in tutto il mondo e diffuso anche in quel paese. L'analisi genetica ha rivelato infatti che mentre la maggior parte dei casi americani sembra essere strettamente correlata all'epidemia in Europa, due pazienti, uno in Florida e uno in Virginia, hanno versioni del virus che appaiono simili a quella isolata da un paziente in Texas l'anno scorso. Sebbene i tre virus divergenti siano chiaramente collegati tra loro e abbiano un antenato comune, differiscono l'uno dall'altro di più ...

