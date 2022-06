(Di lunedì 6 giugno 2022)ta per domani pomeriggio unada. Annuncerà il suoo la sua conferma con l’Atalanta Novità importanti in casa Atalanta legate a Gian Piero. Il tecnico hato unaper domani alle 18.30 presso la Cittadella dello sport. Grande attesa per le parole della Dea, che dopo l’del ds Giovanni Sartori potrebbe a sua volta salutare l’Atalanta. A quel punto, la dirigenza della Dea punterebbe con decisione su Igor Tudor, libero dopo la fine della sua avventura al Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Gasperini convoca una conferenza stampa: addio o ripartenza? -

Ultima partita di campionato e sorpresa per Atalanta - Empoli:Ilicic dopo quattro mesi di assenzaGradita sorpresa per l'ultima di campionato dell'Atalanta: tra i convocati per la gara contro l'Empoli, Gian Pieroha inserito anche ...L'elenco degli uomini a disposizione di Spalletti. Tutto ok anche per Lozano. Secondo quanto scrive Sky Sport,Zapata. Mg Reggio Emilia 01/12/2021 - campionato di calcio serie A / Sassuolo - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Fabian Ruiz Il Napoli ha ...Gian Piero Gasperini resterà il tecnico dell'Atalanta a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto, al momento molto difficili. Nel pomeriggio si è sparsa la voce di una conferenza stampa, conv ...Novità importanti in casa Atalanta legate a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha convocato una conferenza stampa per domani alle 18.30 presso la Cittadella dello sport. Grande attesa per le parole dell ...