Rai Kids: cartoni di prossima programmazione e special tv (Di domenica 5 giugno 2022) Collaborazioni prestigiose, tecnologie innovative, temi di grande attualità per le nuove serie e gli special televisivi in arrivo su Rai Yoyo, Rai Gulp, RaiPlay e sulle reti generaliste L'offerta editoriale per bambini e ragazzi della Rai è al centro della giornata conclusiva del festival Cartoons on the Bay a Pescara con la conferenza di Luca Milano, direttore di Rai Kids, e dei responsabili delle linee di produzione. La Rai si conferma principale editore italiano di audiovisivo per ragazzi, con ben 44 programmi nella Top 50 tra tutte le reti per ragazzi nel 2021, grazie ai canali Rai Yoyo, per i più piccoli, Rai Gulp, per i ragazzi 8-14 anni, e alle piattaforme Rai Play e RaiPlay Yoyo. L'impegno crescente per promuovere la produzione italiana si accompagna alla selezione delle migliori produzioni internazionali per poter offrire al pubblico più ...

