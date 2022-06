Meteo, "livello tre": allarme del ministero sulla domenica-killer, dove non si deve uscire (Di domenica 5 giugno 2022) Una domenica bestiale. Si parla del Meteo e delle temperature killer previste oggi, domenica 5 maggio, in molte regioni d'Italia. L'allerta era scattata già giorni fa e, ora, viene confermata in pieno. Nel dettaglio, il ministero della Salute rende noto che ci sono cinque città da bollino rosso. E queste città sono Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute prevede il massimo dell'allerta per l'afa, ossia il livello tre. Nel bollettino del caldo rilasciato dal dicastero della Salute, si legge: "Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Unabestiale. Si parla dele delle temperaturepreviste oggi,5 maggio, in molte regioni d'Italia. L'allerta era scattata già giorni fa e, ora, viene confermata in pieno. Nel dettaglio, ildella Salute rende noto che ci sono cinque città da bollino rosso. E queste città sono Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, ildella Salute prevede il massimo dell'allerta per l'afa, ossia iltre. Nel bollettino del caldo rilasciato dal dicastero della Salute, si legge: "Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativisalute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone ...

