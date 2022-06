Gf Vip 6, Soleil Sorge asfalta Manuel Bortuzzo: “Ipocrisie invecchiate male” (Di domenica 5 giugno 2022) Manuel Bortuzzo è stato ospite a Radio Radio e nel corso dell’intervista ha parlato della sua esperienza al Gf Vip 6. Il nuotatore ha anche dichiarato di essere single e che la sua vita privata la terrà lontano dal gossip. La storia d’amore nata nel reality show con Lulù Selassié e finita lo scorso mese gli è stata di lezione. L’intervista è iniziata con una frecciatina a Clarissa Selassié che nelle scorse settimane aveva fatto discutere per aver saltato l’ospitata proprio nel programma di Giada De Miceli. Manuel alla conduttrice ha detto: “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima”. Sui social Soleil Sorge ha commentato le dichiarazioni di Manuel, in particolare la frase rivolta a Clarissa. Soleil ha condiviso l’articolo di Biccy su Twitter ed ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 giugno 2022)è stato ospite a Radio Radio e nel corso dell’intervista ha parlato della sua esperienza al Gf Vip 6. Il nuotatore ha anche dichiarato di essere single e che la sua vita privata la terrà lontano dal gossip. La storia d’amore nata nel reality show con Lulù Selassié e finita lo scorso mese gli è stata di lezione. L’intervista è iniziata con una frecciatina a Clarissa Selassié che nelle scorse settimane aveva fatto discutere per aver saltato l’ospitata proprio nel programma di Giada De Miceli.alla conduttrice ha detto: “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima”. Sui socialha commentato le dichiarazioni di, in particolare la frase rivolta a Clarissa.ha condiviso l’articolo di Biccy su Twitter ed ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge asfalta Manuel Bortuzzo: “Ipocrisie invecchiate male” L’influencer dopo l’ultima intervista… - HopeLogan22 : @CaterinaSo Infatti é proprio questo che intendevo dire, per esempio per colpa delle invasate haters di soleil, han… - ritapusceddu3 : RT @tendenzetv: Hanno partecipato ad #gfvip6 38 concorrenti. Dalla fine del programma, terminato in data 14 marzo, i 6 vip maggiormente in… - MartinaViotto2 : RT @AntoniaLico: Sogno un GF Vip al femminile ?? conduttrice @Soleil_stasi opinioniste Sophie e Katia… i sogni son desideri .. ma spesso s… - Elena04070657 : RT @wilmington_girl: Mi raccomando,da oggi non si riporta e non si cita ciò che dicono vip e haters: si segnala direttamente. E ovviamente… -