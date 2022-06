Pallanuoto, Pro Recco campione d’Europa: Novi Beograd al tappeto e decimo titolo (Di sabato 4 giugno 2022) La Pro Recco è campione d’Europa per la decima volta nella sua storia. La compagine ligure ha sconfitto Novi Beograd in finale di Champions League grazie al risultato di 17-16 dopo la lotteria dei rigori; dopo quattro parziali regolamentari di assoluto equilibrio, terminati 13-13, la Pro Recco è riuscita a spuntarla nel contesto della fase finale della competizione, prevalendo appunto ai penalty per 4-3. Errore decisivo di Jaksic per la squadra serba, atleta che ha colpito il palo, con Zalanki ad approfittarne subito dopo: gol e Italia sul tetto d’Europa grazie alla squadra biancoceleste. Dopo aver superato Barceloneta in semifinale, ecco anche il trionfo all’ultimo atto della Champions per la Pro Recco, che ha fatto cifra tonda con il ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) La Proper la decima volta nella sua storia. La compagine ligure ha sconfittoin finale di Champions League grazie al risultato di 17-16 dopo la lotteria dei rigori; dopo quattro parziali regolamentari di assoluto equilibrio, terminati 13-13, la Proè riuscita a spuntarla nel contesto della fase finale della competizione, prevalendo appunto ai penalty per 4-3. Errore decisivo di Jaksic per la squadra serba, atleta che ha colpito il palo, con Zalanki ad approfittarne subito dopo: gol e Italia sul tettograzie alla squadra biancoceleste. Dopo aver superato Barceloneta in semifinale, ecco anche il trionfo all’ultimo atto della Champions per la Pro, che ha fatto cifra tonda con il ...

