MotoGP, Aleix Espargarò favorito al Montmelò. Bagnaia e Quartararo in scia, Bastianini deve rimontare (Di sabato 4 giugno 2022) Ormai è palese come il Campione del Mondo della MotoGP 2022 uscirà da una rosa di quattro nomi. Seguendo l'attuale ordine della classifica generale, il quartetto è composto da Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. Chiaramente ognuno di loro ha chance differenti, c'è chi ne vanta di più e chi invece ha meno assi nella manica da giocare. Cionondimeno hanno tutti in comune il fatto di avere possibilità superiori allo 0%. Chi è messo meglio in vista della gara di domani? Considerando come tre dei quattro contendenti scatteranno dalla prima fila, mentre uno dovrà partire dalla quinta linea, è evidente come ci sia qualcuno messo peggio. Il più difficoltà è Bastianini, chiamato a una grande rimonta se vuole evitare di perdere tanti punti ...

