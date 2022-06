Michelle Hunziker proposta indecente | lei risponde così

(Di sabato 4 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ricevuto una vera. Una richiesta che ha, in qualche modo, spiazzato. Ecco come ha risposto.è uno dei personaggi dello spettacolo più amati e seguiti. Ogni sua trasmissione rappresenta una fonte di successo praticamente assicurata. Un successo che si è riversato anche sui social. Ed è proprio lì

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ancora insieme: lui pensa al trasloco? - infoitcultura : Michelle Hunziker fa sul serio con Angiolini: prime presentazioni importanti - infoitcultura : Michelle Hunziker, con Giovanni Angiolini è sempre più amore: paparazzati a pranzo a Milano - infoitcultura : Michelle Hunziker, con Angiolini è amore vero: l'ultimo gesto è inequivocabile - infoitcultura : Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la passione brucia: come li hanno beccati al ristorante -

Fortementein.com

non si nasconde più! La conduttrice di Striscia La Notizia ha vuotato il sacco in diretta, rivelando tutta la ...Cecilia: "Anche, che ha portato alcuni degli abiti durante Striscia la Notizia . Mentre per il futuro mi piacerebbe vedere anche delle star americane vestite con i nostri capi. E ... Michelle Hunziker, prima di Trussardi aveva scelto un altro uomo, anche lui famoso Michelle Hunziker ha ricevuto una vera proposta indecente. Una richiesta che ha, in qualche modo, spiazzato. Ecco come ha risposto.Michelle Hunziker vola basso quando si parla di Giovanni Angiolini, qualche giorno fa il settimanale Oggi riportava la notizia secondo cui la presentatrice continua a definirsi single, quando in realt ...