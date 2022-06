Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 16:30 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA REGIONALE 155 RACCORDO DI FIUGGI, LA STRADA IN PRECENDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ACUTO, E’ STATA RIAPERTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PERMAGONO CODE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PRIMI RALLENTMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO UN AGGIORNAMENTO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI IL SERVIZIO PERMANE SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA A Roma PRENESTINA, E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO I TRENI ALTA VELOCITA’ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI VIA FORMIA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 16:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA REGIONALE 155 RACCORDO DI FIUGGI, LA STRADA IN PRECENDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ACUTO, E’ STATA RIAPERTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PERMAGONO CODE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PRIMI RALLENTMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DIIN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO UN AGGIORNAMENTO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI IL SERVIZIO PERMANE SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA APRENESTINA, E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO I TRENI ALTA VELOCITA’ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI VIA FORMIA E ...

Advertising

PMTerredargine : #Viabilità #Campogalliano Dal #13Giugno in via Roma cantieri stradali per #rigenerazioneurbana, prestare attenzione… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato in vie delle Acacie - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso via di Acqua Bullicante (Casilina-Dalla Vedova) - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sulla Salaria, segnalati incidenti altezza viale Somalia e altezza Settebagni (direzione Rieti) - romamobilita : #Roma #viabilità Aurelia direzione Centro, temporaneo restringimento altezza largo Perassi per pulizia del manto st… -