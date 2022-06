Partita Iva: chi non rientra nell’obbligo fattura elettronica (Di venerdì 3 giugno 2022) La fatturazione elettronica per le Partite Iva è d’obbligo per alcune categorie. I forfettari ne sono stati finora esentati, ma le regole sono cambiate Anche la Partita IVA e la sua fatturazione è stata intaccata dalla spinta alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Da diversi anni ormai, l’Agenzia delle Entrate richiede agli autonomi la fatturazione elettronica. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Lazioneper le Partite Iva è d’obbligo per alcune categorie. I forfettari ne sono stati finora esentati, ma le regole sono cambiate Anche laIVA e la suazione è stata intaccata dalla spinta alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Da diversi anni ormai, l’Agenzia delle Entrate richiede agli autonomi lazione. L'articolo proviene da Consumatore.com.

