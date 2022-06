Nations League: poker Olanda, tris Austria, Danimarca in rimonta (Di venerdì 3 giugno 2022) I risultati della Nations League: poker Olanda contro il Belgio. Bene l’Austria contro la Croazia e la Danimarca in rimonta sulla Francia Si è chiusa la serata di Nations League. Nella sfida tra Belgio e Olanda dominano gli Orange, che vincono per 4-1: in rete Bergwijn, l’interista Dumfries e poi doppietta di Depay, mentre per il Belgio il gol è di Batshuayi. Bene anche l’Austria, che supera i croati per 3-0 con i gol del rossoblu Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Vittoria in rimonta della Danimarca sulla Francia: al gol di Benzema risponde Cornelius con una doppietta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) I risultati dellacontro il Belgio. Bene l’contro la Croazia e lainsulla Francia Si è chiusa la serata di. Nella sfida tra Belgio edominano gli Orange, che vincono per 4-1: in rete Bergwijn, l’interista Dumfries e poi doppietta di Depay, mentre per il Belgio il gol è di Batshuayi. Bene anche l’, che supera i croati per 3-0 con i gol del rossoblu Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Vittoria indellasulla Francia: al gol di Benzema risponde Cornelius con una doppietta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

