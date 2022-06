“Mi costringe a farlo”. Alessandro Iannoni dice tutto su Carmen Di Pietro: “Succede ogni giorno” (Di venerdì 3 giugno 2022) Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni rivelazione Carmen Di Pietro. Parole che arrivano dalle colonne del settimanale Oggi in un momento di particolare difficoltà per alcuni naufraghi. Su tutti Pamela Pratarolo che, nelle ore scorse, ha saputo che dovrà continuare da sola la sua avventura su Playa Sgamada , Roger Balduino, che con lei condivideva la playa, è stato costretto al ritiro per motivi medici dopo essersi ferito una caviglia su. Alla fine il modello non ha potuto che arrendersi a quello che forse già da tempo doveva fare. Il giovane quindi si è arreso ai voleri dei medici che l’hanno rispedito in Italia “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”, aveva fatto sapere la produzione. Nette le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Isola dei Famosi,rivelazioneDi. Parole che arrivano dalle colonne del settimanale Oggi in un momento di particolare difficoltà per alcuni naufraghi. Su tutti Pamela Pratarolo che, nelle ore scorse, ha saputo che dovrà continuare da sola la sua avventura su Playa Sgamada , Roger Balduino, che con lei condivideva la playa, è stato costretto al ritiro per motivi medici dopo essersi ferito una caviglia su. Alla fine il modello non ha potuto che arrendersi a quello che forse già da tempo doveva fare. Il giovane quindi si è arreso ai voleri dei medici che l’hanno rispedito in Italia “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”, aveva fatto sapere la produzione. Nette le ...

