L'accordo per un caricabatterie unico in Europa è sempre più vicino (Di venerdì 3 giugno 2022) Consiglio e Parlamento europeo si incontreranno il prossimo 7 giugno per dare il via libera alla direttiva che uniformerà tutti i caricabatterie alla porta usb-c

