Bonus edilizi, 33mila imprese a rischio fallimento (Di venerdì 3 giugno 2022) Trentatremila imprese artigiane a rischio fallimento e 150mila posti di lavoro in bilico nella filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti legati ai Bonus edilizi. è l'allarme lanciato dalla Confederazione nazionale degli artigiani in base ai risultati di una indagine a campione su duemila aziende dei comparti dell'edilizia, delle costruzioni e dei serramenti. Bonus edilizi, il sondaggio: 150mila posti di lavoro in bilico Insomma, una vera e propria bomba economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza e che spinge la Cna a chiedere al governo un intervento tempestivo. Si stima che i crediti fiscali delle imprese che hanno ...

