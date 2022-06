Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la verità sull’addio: la lite furiosa dal fisioterapista (Di giovedì 2 giugno 2022) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma fuori dal loft di Cinecittà e lontano dalle telecamere qualcosa si è incrinato molto in fretta e in breve tempo si è arrivati alla rottura definitiva. Una rottura che ha lasciato più di un malumore nel pubblico e nei loro fan, soprattutto perché il motivo della loro separazione non ha mai convinto fino in fondo. E adesso spunta un possibile retroscena che avrebbe portato il nuotatore a prendere le distanze dalla pincipessa etiope. A svelare la verità nascosta mai raccontata dai due ci ha pensato il profilo Instagram di The Pipol Tv. Sia Manuel che Lulù hanno parlato, a più riprese, della loro rottura anche sotto le luci ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 2 giugno 2022)hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma fuori dal loft di Cinecittà e lontano dalle telecamere qualcosa si è incrinato molto in fretta e in breve tempo si è arrivati alla rottura definitiva. Una rottura che ha lasciato più di un malumore nel pubblico e nei loro fan, soprattutto perché il motivo della loro separazione non ha mai convinto fino in fondo. E adesso spunta un possibile retroscena che avrebbe portato il nuotatore a prendere le distanze dalla pincipessa etiope. A svelare lanascosta mai raccontata dai due ci ha pensato il profilo Instagram di The Pipol Tv. Siachehanno parlato, a più riprese, della loro rottura anche sotto le luci ...

Advertising

ClaudiaCapecchi : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entr… - mariaga15962342 : #swimmerfairy Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono e… - ParliamoDiNews : Lulù Selassiè, dedica d`amore ma non per Manuel Bortuzzo #lulù #selassiè @lulu_selassie #dedica #damore #manuel… - 24Trends_Italia : 9. Silvia Mazzieri - 5mille+ 10. Negozi aperti 2 giugno - 5mille+ 11. Rodrigo de Paul - 5mille+ 12. Guardia medica… - danilomba1962 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy mettiamo da parte le nostre paure, e corriamo il rischio di essere felici!! Perché la vita e una sola e… -