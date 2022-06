Ultime Notizie – Spazio, premiati all’Asi i ragazzi di ‘Iride’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 1.034 gli studenti che hanno risposto al bando “Spazio alle Idee” e 600 le scuole che hanno proposto un nome per la nuova costellazione europea di Osservazione della Terra che l’Italia si appresta a realizzare grazie ai fondi del Pnrr. E a vincere il concorso è stato un pool di studenti – provenienti da scuole delle province di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese – che ha scelto ‘Iride’ come nome dellanuova costellazione, nome selezionato dalla giuria composta dai tre astronauti italiani dell’Esa Samantha Cristoforetti, in orbita con la missione Minerva, Luca Parmitano e Roberto Vittori. A proporre il nome ‘Iride’ e a vincere il concorso sono state la classe II A, scuola primaria dell’Istituto comprensivo Militi; la classe II B, scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Carpaneto Piacentino; la classe III ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 1.034 gli studenti che hanno risposto al bando “alle Idee” e 600 le scuole che hanno proposto un nome per la nuova costellazione europea di Osservazione della Terra che l’Italia si appresta a realizzare grazie ai fondi del Pnrr. E a vincere il concorso è stato un pool di studenti – provenienti da scuole delle province di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese – che ha sceltocome nome dellanuova costellazione, nome selezionato dalla giuria composta dai tre astronauti italiani dell’Esa Samantha Cristoforetti, in orbita con la missione Minerva, Luca Parmitano e Roberto Vittori. A proporre il nomee a vincere il concorso sono state la classe II A, scuola primaria dell’Istituto comprensivo Militi; la classe II B, scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Carpaneto Piacentino; la classe III ...

