Istat, in aprile record storico di precari. I contratti a termine sono 3 milioni e 166mila, il 12,6% in più di un anno fa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prosegue la crescita dell'occupazione dipendente a termine: ad aprile – secondo quanto rileva l'Istat nelle rilevazioni mensili sul mercato del lavoro – gli assunti con contratto a termine hanno raggiunto quota 3 milioni 166mila con un aumento di 9mila unità su marzo e una crescita di 354mila unità su aprile 2021 (+12,6%), oltre la metà dell'aumento complessivo degli occupati (+670mila in un anno). Per il numero degli occupati dipendenti a termine si tratta del dato più alto dal 1977, inizio delle serie storiche. Il dato dello scorso febbraio, inizialmente più alto e indicato a 3 milioni e 170mila è stato rivisto a 3 milioni e 140mila. Nel complesso il numero di occupati è sceso di ...

