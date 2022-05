Turismo, arriva il “ticket” per entrare a Venezia (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 16 gennaio 2023 ai turisti per entrare a Venezia servirà un “ticket”. A dare indicazioni sulla decisione presa dal Consiglio comunale è stato il sindaco Luigi Brugnaro che ha spiegato che saranno garantite facilitazioni e sconti per chi sceglie di stare più giorni, e soprattutto per chi prenoterà la propria visita nella città sulla laguna. “Stiamo lavorando a un sistema premiante di prenotazione della città. Chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente, chi invece non prenota sarà soggetto a una tassazione più alta”, ha spiegato il sindaco. Come funziona il “ticket” Fino a quella data, ha affermato Brugnaro “chi viene a Venezia quest’estate, anche in giornata, non avrà l’obbligo di acquistare alcun ticket”. Secondo il regolamento, il contributo verrà pagato dal “vettore”, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 16 gennaio 2023 ai turisti perservirà un “”. A dare indicazioni sulla decisione presa dal Consiglio comunale è stato il sindaco Luigi Brugnaro che ha spiegato che saranno garantite facilitazioni e sconti per chi sceglie di stare più giorni, e soprattutto per chi prenoterà la propria visita nella città sulla laguna. “Stiamo lavorando a un sistema premiante di prenotazione della città. Chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente, chi invece non prenota sarà soggetto a una tassazione più alta”, ha spiegato il sindaco. Come funziona il “” Fino a quella data, ha affermato Brugnaro “chi viene aquest’estate, anche in giornata, non avrà l’obbligo di acquistare alcun”. Secondo il regolamento, il contributo verrà pagato dal “vettore”, ...

Pubblicità

umbriaOn : #Narni, #Stifone e #Gole del #Nera: arriva la #navetta gratuita. Stop auto in #sosta lungo la via #Ortana… - news_rimini : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo - Fresatura_Bo : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo - ER_Notizie : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo… - news_rimini : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo… -