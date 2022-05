Roland Garros, Martina Trevisan va in semifinale: vittoria nei quarti contro la canadese Fernandez – Il video del punto decisivo (Di martedì 31 maggio 2022) La tennista italiana Martina Trevisan conquista la semifinale al torneo del Roland Garros: traguardo permesso dalla vittoria ottenuta nei quarti contro la canadese Leylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Adesso l’azzurra dovrà affrontare Coco Gauff o Sloane Stephens, ovvero colei tra le due atlete statunitensi vincerà il match: è l’unico scoglio che la separa dalla finale. Nel frattempo, lo scorso 21 maggio, la 28enne toscana ha ottenuto un primo trionfo a Rabat, in Marocco: si è infatti aggiudicata il «Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem», torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari, sconfiggendo in un’ora e 20 minuti di gioco la statunitense Claire Liu. Leggi anche: Tennis, ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) La tennista italianaconquista laal torneo del: traguardo permesso dallaottenuta neilaLeylah, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Adesso l’azzurra dovrà affrontare Coco Gauff o Sloane Stephens, ovvero colei tra le due atlete statunitensi vincerà il match: è l’unico scoglio che la separa dalla finale. Nel frattempo, lo scorso 21 maggio, la 28enne toscana ha ottenuto un primo trionfo a Rabat, in Marocco: si è infatti aggiudicata il «Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem», torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari, sconfiggendo in un’ora e 20 minuti di gioco la statunitense Claire Liu. Leggi anche: Tennis, ...

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Gauff l'avversaria di Trevisan in semifinale - - EMMEESSE_ : @callmesloo Meglio il Roland Garros fonte fr*ci -