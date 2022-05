Milan | l’arrivo di Cardinale e l’incontro con Scaroni e Gazidis | VIDEO

(Di martedì 31 maggio 2022) Le immagini del primo giorno del nuovo. Il presidente Paoloe l’amministratore delegato Ivanhanno incontrato Gerryall’hotel Four Seasons dio, insieme a Giorgio Furlani in veste di rappresentante di Elliott.

Pubblicità

carlolaudisa : Con l'arrivo di Gerry Cardinale a Milano il nuovo #Milan scalda i motori. Confermati Scaroni e Gazidis, ora si aspe… - cmdotcom : #Milan , l'arrivo di Gazidis e Scaroni all'incontro con Gerry Cardinale - Calciomerc : Complimenti all’ amico @86_longo per aver intercettato l’ arrivo di #Cardinale in hotel dove ad attenderlo ci stava… - Alemilanista86 : RT @FratelliRosson: Il preliminare, il mercato, l'arrivo di Gerry Cardinale, i vostri interventi... benvenuti al daily odierno con @NicBagn… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Il preliminare, il mercato, l'arrivo di Gerry Cardinale, i vostri interventi... benvenuti al daily odierno con @NicBagn… -

... ilha intenzione di aspettare almeno un'altra settimana , ... prima di pianificare il viaggio per il suoin Italia. ...per guarire dal problema muscolare che lo ha afflitto per tutto'anno:......anno si troverà a giocare a San Siro contro il "suo"in ... Intercettato al momento dell'allo stadio dai giornalisti ... Le parole di Silvio Berlusconi sono'ennesima conferma delle ...