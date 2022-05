“Lui vuol essere milionario”. Gerry Scotti, svelato quanto guadagna a Striscia La Notizia (Di martedì 31 maggio 2022) Gerry Scotti, quanto guadagna a “Striscia La Notizia”? Da molti anni ormai il popolare e amato conduttore e showman ha legato il suo nome al tiggì satirico di Antonio Ricci. Certo non si è fermato qui, visto che sono stati moltissimi i programmi di successo che ha condotto o nei quali ha partecipato. Da “Passaparola” a “Chi vuol essere milionario?” e poi “Conto alla rovescia”, “Tu si que vales” e “Caduta Libera”. Ma è addirittura dal 1987 che il pubblico che ama Striscia vede Gerry Scotti, certo non continuativamente. Come si sa, infatti, i conduttori di Striscia La Notizia cambiano spesso, ma Gerry Scotti e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)a “La”? Da molti anni ormai il popolare e amato conduttore e showman ha legato il suo nome al tiggì satirico di Antonio Ricci. Certo non si è fermato qui, visto che sono stati moltissimi i programmi di successo che ha condotto o nei quali ha partecipato. Da “Passaparola” a “Chi?” e poi “Conto alla rovescia”, “Tu si que vales” e “Caduta Libera”. Ma è addirittura dal 1987 che il pubblico che amavede, certo non continuativamente. Come si sa, infatti, i conduttori diLacambiano spesso, mae ...

