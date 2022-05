La nuova vulnerabilità Zero-Day ha lasciato Microsoft Office aperto alla distribuzione di malware (Di martedì 31 maggio 2022) nuova vulnerabilità in Microsoft Office: la vulnerabilità, individuata e utilizzata per settimane, permette di distribuire malware da un server remoto bypassando l’antivirus Microsoft Defender. Il difetto è stato scoperto dopo che i ricercatori della sicurezza di Nao Sec hanno trovato un documento infetto da malware su Virus Total caricato da un indirizzo IP situato in Bielorussia. Dopo ulteriori indagini, il ricercatore di sicurezza Kevin Beaumont ha nominato il difetto «Follina» perché «il campione individuato nel file fa riferimento a 0438, che è il prefisso di Follina in Italia». Trattasi, dunque, di una vulnerabilità Zero-day in Office e/o Windows. Leggi anche > Microsoft ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022)in: la, individuata e utilizzata per settimane, permette di distribuireda un server remoto bypassando l’antivirusDefender. Il difetto è stato scoperto dopo che i ricercatori della sicurezza di Nao Sec hanno trovato un documento infetto dasu Virus Total caricato da un indirizzo IP situato in Bielorussia. Dopo ulteriori indagini, il ricercatore di sicurezza Kevin Beaumont ha nominato il difetto «Follina» perché «il campione individuato nel file fa riferimento a 0438, che è il prefisso di Follina in Italia». Trattasi, dunque, di una-day ine/o Windows. Leggi anche >...

