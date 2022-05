Help-Ho un dubbio è il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 2: come sarà (Di martedì 31 maggio 2022) Caterina Balivo torna in pista. E non solo su Tv8 dove la vedremo presto per un nuovo programma di cui sarà la padrona di casa. Per la conduttrice si spalancano infatti, di nuovo, le porte della Rai. sarà una estate intensa quella di Caterina Balivo che tornerà su Rai 2, rete che l’ha vista al timone di Detto Fatto, con grande successo. Che cosa farà questa volta? Il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo che andrà in onda in seconda serata, è Help-Ho un dubbio. La Rai punta ad accendere nel periodo estivo questa fascia e il volto scelto, è quello di Caterina Balivo. Adattamento del format ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022)torna in pista. E non solo su Tv8 dove la vedremo presto per undi cuila padrona di casa. Per la conduttrice si spalancano infatti, di, le porte della Rai.una estate intensa quella diche tornerà su Rai 2, rete che l’ha vista al timone di Detto Fatto, con grande successo. Che cosa farà questa volta? Il titolo deldiche andrà in onda in seconda serata, è-Ho un. La Rai punta ad accendere nel periodo estivo questa fascia e il volto scelto, è quello di. Adattamento del format ...

queenmarii1993 : Non capisco il senso di collocare “Help - ho un dubbio” in seconda serata, a questo punto si poteva sperimentare ne… - Four__M : RT @Raiofficialnews: “In questo programma ci confrontiamo con la gente sui loro dubbi e indecisioni: la tv più bella è fatta di persone che… - RaiDue : RT @Raiofficialnews: “In questo programma ci confrontiamo con la gente sui loro dubbi e indecisioni: la tv più bella è fatta di persone che… - Raiofficialnews : “In questo programma ci confrontiamo con la gente sui loro dubbi e indecisioni: la tv più bella è fatta di persone… - Mattiabuonocore : 'Help! Ho un Dubbio' è un titolo brutarello che non dà l'idea del programma, che è un po' un Al Posto Tuo #balivo -