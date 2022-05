Advertising

Tiscali

"E' unspeciale - ha commentato Smith - , conosco tutte le persone che l'hanno ricevuto prima di me ed è una lista di persone che hanno dato tanto a questo sport. Conoscevo bene...Nel 1969, Kramer lavorava conChatrier, allora vice - presidente della Federazione ... Il primoper il Pepsi - Cola Masters del 1970 era un assegno da 15 mila dollari , una fortuna per l'... Il Premio Philippe Chatrier a Stan Smith: oltre alla scarpa c'è di più "E' un premio speciale - ha commentato Smith -, conosco tutte le persone che l'hanno ricevuto prima di me ed è una lista di persone che hanno dato tanto a questo sport. Conoscevo bene Philippe ...Il post pandemia dei negozi: più attenzione ai dettagli e alle innovazioni. Il prodotto è percepito come più prezioso. Giulia Mauro, Co-Ceo: «Presto nuovi spazi e soluzioni» ...