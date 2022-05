Grano e petrolio mettono a rischio l' unità dell' Europa nella guerra a Putin

(Di lunedì 30 maggio 2022) Due temi cardine. Diventati, una volta terminata l'illusione di una conclusione rapida del conflitto in Ucraina, le principali chiavi di lettura per analizzare l'immediato futuro. Non solo quello geopolitico, ma anche quello economico.stanno per mettere in ginocchio la millantata comunanza di intenti del Vecchio Continente sulla posizione avversa a. “Dopo l'inizio'aggressione russa all'Ucraina abbiamo visto cosa può accadere quando l'è unita. Speriamo che l'venga mostrata al vertice di domani. Ma ha già iniziato a sgretolarsi”. Parole che lasciano poco all'immaginazione, quelle del Ministro'Economia tedesco Habeck, intervistato dalla stampa locale alla vigilia del summit straordinario dei leader Ue. Un incontro che ...

Advertising

SabrinaMetayer1 : RT @tempoweb: Petrolio e grano mettono in ginocchio l'Europa. Si spacca il fronte anti-Putin #guerra #ucraina #iltempoquotidiano https://t… - tempoweb : Petrolio e grano mettono in ginocchio l'Europa. Si spacca il fronte anti-Putin #guerra #ucraina #iltempoquotidiano… - ferdife95000090 : RT @hystrionico1984: Putin mi dà gas petrolio e grano. Ma Draghi che cazzo mi dà? - FirenyiG : RT @itsmeback_: 'Vi stanno facendo credere che arriva tutto dall'Ucraina; grano, gas, ferro, petrolio, concimi, semenze, tutto il mondo ne… - Fata_lita : RT @itsmeback_: 'Vi stanno facendo credere che arriva tutto dall'Ucraina; grano, gas, ferro, petrolio, concimi, semenze, tutto il mondo ne… -

Agenzia ANSA

...a una tregua Scenari " Quelusato come arma letale La storia " Mariupol, quei corpi nel supermercato sono la morte della civiltà Il caso " Ancora stallo a Bruxelles sull'embargo al, il ......sesto pacchetto verrebbe adottato subito con l'eccezione temporanea delle importazioni di... Il piano per ilucraino Nel Consiglio Ue si parlerà anche della crisi alimentare e dello ... Prezzi guerra: grano e gas in calo, petrolio rialza la testa Due temi cardine. Diventati, una volta terminata l'illusione di una conclusione rapida del conflitto in Ucraina, le principali chiavi di lettura ...Mentre l’Ue cerca l’accordo sul divieto d’importazione, Belgrado annuncia un patto «estremamente favorevole» con Mosca. E l’Opec + non aumenta la produzione per contenere il costo della benzina ...