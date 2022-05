Advertising

LA NAZIONE

Poco dopo le 21, una donna di Porto Ercole ha avvertito il 118 per lo stato in cui si trovava suo figlio. Nel pomeriggio i due avevano litigato e la donna ha avvertito il 118 prima che ...Durante l'interrogatorio il ventunenne avrebbe dato in, rendendo necessario il ... Gli amici avevano già messo in guardia il, consigliandogli di interrompere la relazione. '... Diciassettenne dà in escandescenze e con un coltello ferisce operatore del 118 Argentario (Grosseto), 30 maggio 2022 - Nella serata di sabato un ragazzo, affetto da disturbi psichici, ha leggermente ferito al braccio un operatore del 118, che con il resto dell’equipaggio, era gi ...