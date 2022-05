Amministrative: Sicilia, Lombardia e Toscana le regioni di cui si parla di più sui social (Di lunedì 30 maggio 2022) Sicilia, Lombardia e Toscana. Sono queste le tre regioni su cui si discute maggiormente delle prossime elezioni Amministrative sui social network. È quanto emerge dal report di Volocom, società informatica leader nel Media Monitoring fondata nel 2001 da Valerio Bergamaschi. L'indagine, condotta sulla scorsa settimana mostra come, nei 24 capoluoghi di provincia chiamati alle urne, le interazioni sul web varino tra una regione e l'altra. Sul podio dei social risulta esserci la Sicilia, con oltre 1200 post riguardanti le elezioni del prossimo 12 giugno. Seguono Lombardia (329 post), Toscana (237), Lazio (200), Liguria (196). Al contrario, è la Sardegna la regione meno citata con soli 41 post. “La nostra analisi – afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022). Sono queste le tresu cui si discute maggiormente delle prossime elezionisuinetwork. È quanto emerge dal report di Volocom, società informatica leader nel Media Monitoring fondata nel 2001 da Valerio Bergamaschi. L'indagine, condotta sulla scorsa settimana mostra come, nei 24 capoluoghi di provincia chiamati alle urne, le interazioni sul web varino tra una regione e l'altra. Sul podio deirisulta esserci la, con oltre 1200 post riguardanti le elezioni del prossimo 12 giugno. Seguono(329 post),(237), Lazio (200), Liguria (196). Al contrario, è la Sardegna la regione meno citata con soli 41 post. “La nostra analisi – afferma ...

Advertising

GfveGianfra : @QuodLuxRomae @giulianol @pbecchi @lucabattanta Ma lo sapete che Cuffaro, con interdizione perpetua dai pubblici uf… - sportface2016 : Il Giornale di Sicilia, #SerieC - #Palermo-#Padova del 12 giugno potrebbe essere spostata per via delle elezioni am… - GDS_it : «Una certa sinistra strumentalizza il tema della #legalità così da alimentare un clima d’odio pericoloso che auspic… - MondoPalermo : Finale playoff ed elezioni amministrative, per #Palermo sarà un 12 giugno di fuoco - blogsicilia : #notizie #sicilia Finale playoff ed elezioni amministrative, per Palermo sarà un 12 giugno di fuoco -… -