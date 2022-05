José Mauri pronto a tornare in Italia: un club di B pensa a lui (Di domenica 29 maggio 2022) Il centrocampista cresciuto nel Parma, José Mauri, è pronto a tornare in Italia: la Ternana ci pensa per l’estate José Mauri, ex centrocampista di Parma, Milan e Empoli, potrebbe tornare in Italia dopo diversi anni all’estero. Dopo l’exploit in Serie A con i crociati, l’annata successiva in rossonero e i sei mesi ad Empoli non sono stati del tutto positivi. Il classe ’96 è andato a giocare in America e ora è pronto a fare ritorno in Italia. La Ternana ci pensa e potrebbe prelevarlo a parametro zero. Lo scrive La Gazzetta di Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Il centrocampista cresciuto nel Parma,, èin: la Ternana ciper l’estate, ex centrocampista di Parma, Milan e Empoli, potrebbeindopo diversi anni all’estero. Dopo l’exploit in Serie A con i crociati, l’annata successiva in rossonero e i sei mesi ad Empoli non sono stati del tutto positivi. Il classe ’96 è andato a giocare in America e ora èa fare ritorno in. La Ternana cie potrebbe prelevarlo a parametro zero. Lo scrive La Gazzetta di Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Ternana, idea José Mauri per il centrocampo. Lucarelli lo conosce dai tempi di Parma: Potrebbe essere José Mauri, c… - ParmaLiveTweet : Ritorno in Italia per Josè Mauri? L'argentino, svincolato, piace alla Ternana - TUTTOB1 : CdU: 'La Ternana su Josè Mauri' - toiabondi : @AntoneGuerra89 Anche tra 100 anni! Io vorrei vedere l chat con Jose mauri e l’altro che era andato in disco dopo una sconfitta! - sakuretsuavmov : Vi ricordate la maledizione della 9 con Biglia, Jose Mauri , Suso, Calhanoglu…hah -