F1 | Ferrari sbaglia tutto con la strategia | Red Bull ringrazia e vince Montecarlo con Perez 2° Sainz | 4° Leclerc

(Di domenica 29 maggio 2022) Autogol clamoroso della, con Redchee sale sul gradino più alto del podio con Sergioin occasione del Gran Premio di Monaco 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza vittoria in carriera (la seconda con la scuderia di Milton Keynes) per il 32enne di Guadalajara, autore di un ottimo weekend e capace di sfruttare al meglio la fase di transizione tra pista bagnata e asciutta con la guida e con unaimpeccabile. Proprio in questo frangente è sfumata la doppietta Rossa maturata in qualifica, con il muretto box di Maranello che ha gestito male il timing dei pit-stop facendo sprofondare il pole-man e padrone di casa monegasco Charlesdalla prima alla quarta posizione. Completano il ...

De_Sand88 : RT @RaiNews: #GpMonaco di #Formula1, festeggia la Red Bull: Sergio Perez primo, Verstappen terzo. La Ferrari sbaglia la strategia di rientr… - RaiNews : #GpMonaco di #Formula1, festeggia la Red Bull: Sergio Perez primo, Verstappen terzo. La Ferrari sbaglia la strategi… - chiefmt_ : Per carità. La Scuderia Ferrari ha il suo fascino storico ma attualmente Red Bull le piscia in testa. Fossi un pilo… - sonoantobozz : Ed anche oggi Ferrari Sbaglia le strategie MA DOVE CAZZO VOGLIAMO ANDARE SE ABBIAMO DEGLI INCOMPETENTI AL MURETTO - Formula1WM : #GPMonaco2022 - Ferrari sbaglia tutto, vince Perez -

Laha commesso un clamoroso errore di gestione nel corso del GP di Monaco 2022. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno infatti richiamato contemporaneamente i due piloti, generando un caos ...Caos al Gran Premio di Monaco con lachecompletamente la scelta con i pit stop . La scuderia di Maranellotutto con la finestra per richiamare al secondo cambio gomme (per montare quelle da asciutto) sia per ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 18.01 Sergio Perez vince il GP di Monaco 2022 davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc. I commissari comunicano ai piloti che va eff ...La Ferrari ha commesso un clamoroso errore di gestione nel corso del GP di Monaco 2022. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno infatti richiamato contemporaneamente i due piloti, generando un caos in ...