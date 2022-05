F1, 5 vittorie su 7 gare per la Red Bull. Il Mondiale sembra aver preso una direzione chiara (Di domenica 29 maggio 2022) Fiumi di champagne per Sergio Perez e Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo, la Red Bull ha trovato l’ennesima vittoria della sua stagione, la prima del messicano, mentre il campione del mondo ha capitalizzato una domenica non semplice con un terzo posto decisamente importante, soprattutto perchè alle sue spalle si è classificato Charles Leclerc. Ancora una volta, quindi, il team di Milton Keynes riesce a estrarre il massimo quando tutto sembrava portare verso la Ferrari, proprio come accaduto al Montmelò una settimana fa. Quando la Rossa era pronta a vincere la gara e rilanciarsi nelle due classifiche, arriva qualcosa che stravolge i piani, sotto forma di Power Unit ko nel Gran Premio di Spagna per Charles Leclerc, oppure strategie errate ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Fiumi di champagne per Sergio Perez e Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento deldi Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo, la Redha trovato l’ennesima vittoria della sua stagione, la prima del messicano, mentre il campione del mondo ha capitalizzato una domenica non semplice con un terzo posto decisamente importante, soprattutto perchè alle sue spalle si è classificato Charles Leclerc. Ancora una volta, quindi, il team di Milton Keynes riesce a estrarre il massimo quando tuttova portare verso la Ferrari, proprio come accaduto al Montmelò una settimana fa. Quando la Rossa era pronta a vincere la gara e rilanciarsi nelle due classifiche, arriva qualcosa che stravolge i piani, sotto forma di Power Unit ko nel Gran Premio di Spagna per Charles Leclerc, oppure strategie errate ...

