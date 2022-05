CorSport: al Napoli piace Palomino, dell’Atalanta, ma Gasperini non vuole cederlo (Di domenica 29 maggio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristian Giuntoli, lavora per cercare un’alternativa al centro della difesa dopo il rientro di Axel Tuanzebe al Manchester United. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al Napoli piace Palomino, l’argentino dell’Atalanta, ma Gasperini ha messo il veto sulla sua partenza. “piace l’argentino Palomino, ma l’Atalanta non sembra incline alla sua cessione, e poi anche Ostigard, norvegese di 22 anni che da gennaio ha giocato con il Genoa in prestito dal Brighton. Del Genoa piace anche Cambiaso, 22 anni e la capacità di agire sia sulla fasica destra sia sulla sinistra”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Il direttore sportivo del, Cristian Giuntoli, lavora per cercare un’alternativa al centro della difesa dopo il rientro di Axel Tuanzebe al Manchester United. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al, l’argentino, maha messo il veto sulla sua partenza. “l’argentino, ma l’Atalanta non sembra incline alla sua cessione, e poi anche Ostigard, norvegese di 22 anni che da gennaio ha giocato con il Genoa in prestito dal Brighton. Del Genoaanche Cambiaso, 22 anni e la capacità di agire sia sulla fasica destra sia sulla sinistra”. L'articolo ilsta.

