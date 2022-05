Kiev: “In Russia in corso mobilitazioni segrete” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Russia sono in corso misure di mobilitazione segrete. Il nemico continua a spostare armi ed equipaggiamenti militari obsoleti dai centri di mobilitazione. I riservisti vengono addestrati nella regione di Voronezh”. Lo rende noto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina, aggiungendo che “nelle aree di Volyn e Polissya, alcune unità delle Forze armate della Repubblica di BieloRussia continuano a svolgere compiti per rafforzare la protezione del confine bielorusso-ucraino, anche per mezzo di gruppi di manovra di guerra elettronica che operano lungo il confine. Continua la formazione degli ufficiali di riserva per le esigenze delle unità di equipaggio dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea negli istituti di istruzione della Repubblica di ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Insono inmisure di mobilitazione. Il nemico continua a spostare armi ed equipaggiamenti militari obsoleti dai centri di mobilitazione. I riservisti vengono addestrati nella regione di Voronezh”. Lo rende noto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina, aggiungendo che “nelle aree di Volyn e Polissya, alcune unità delle Forze armate della Repubblica di Bielocontinuano a svolgere compiti per rafforzare la protezione del confine bielorusso-ucraino, anche per mezzo di gruppi di manovra di guerra elettronica che operano lungo il confine. Continua la formazione degli ufficiali di riserva per le esigenze delle unità di equipaggio dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea negli istituti di istruzione della Repubblica di ...

