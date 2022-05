Guerra Russia-Ucraina | Macron-Scholz a Putin | “Cessate il fuoco e ritirate le truppe” La Ue verso l’embargo del petrolio russo via mare

Advertising

Nell'oblast della città sul delta del Dnepr, caduta in mano ai russi sin dalle prime fasi della, le autorità occupanti hanno chiuso i passaggi verso il resto del territorio ucraino, in ...'Prima dellacontro l'Ucraina, laaveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di. Tra sei mesi questa cifra ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 95 "Prima della guerra contro l'Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Tra sei mesi questa cifra ...Nel novantacinquesimo giorno di guerra, i combattimenti in Ucraina continuano. I principali sforzi si concentrano nel Donbass con le forze russe che avanza ...