Roby Facchinetti in lutto: “Buon viaggio, nostro indimenticabile Dumbo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roby Facchinetti in lutto: è scomparso un suo caro amico. Il cantante dei Pooh ha deciso di rendere omaggio ad un suo caro compagno di vita e collaboratore artistico con un post su Instagram. Roby Facchinetti in lutto: è morto “Dumbo” dei Pooh Il cantante e tastierista dei Pooh ha voluto ricordare l’amico sui social. Facchinetti ha espresso massima vicinanza alla famiglia del defunto, che sicuramente starà vivendo dei momenti drammatici. “Caro Dumbo, sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita. Te ne sei andato improvvisamente dopo un lungo periodo di sofferenza e mi auguro che ora tu possa vivere in una eterna serenità. Siamo molto vicini, in ... Leggi su tvzap (Di venerdì 27 maggio 2022)in: è scomparso un suo caro amico. Il cantante dei Pooh ha deciso di rendere omaggio ad un suo caro compagno di vita e collaboratore artistico con un post su Instagram.in: è morto “” dei Pooh Il cantante e tastierista dei Pooh ha voluto ricordare l’amico sui social.ha espresso massima vicinanza alla famiglia del defunto, che sicuramente starà vivendo dei momenti drammatici. “Caro, sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita. Te ne sei andato improvvisamente dopo un lungo periodo di sofferenza e mi auguro che ora tu possa vivere in una eterna serenità. Siamo molto vicini, in ...

Advertising

FaraoneLino : Roseto. Primi nomi del cast: Roby Facchinetti aprirà “Emozioni in Musica” (2-4 Agosto 2022 Stadio Fonte… - infoitcultura : Roby Facchinetti in lutto, un dolore devastante: il messaggio commovente - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Arianna - zazoomblog : Roby Facchinetti in lutto un dolore devastante: il messaggio commovente - #Facchinetti #lutto #dolore - Jessica24797290 : RT @On_the_evitare: Fabio che entra con la musica come fosse un normalissimo modello di Balenciaga per poi proseguire come Roby Facchinetti… -